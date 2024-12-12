مسلح مجهول يصيب 4 منتسبين لنجدة البصرة قبل أن يلوذ بالفرار

2024-12-12 12:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، بإصابة 4 منتسبين في شرطة النجدة إثر هجوم مسلح نفذه شخص مجهول في قضاء المعقل شمالي محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" مسلحًا مجهولًا يقود دراجة نارية أطلق الرصاص الحي على مفرزة لشرطة النجدة وأصاب 4 من أفرادها بجروح متفاوتة ضمن قاطع نجدة المعقل شمالي محافظة البصرة".

وأضاف، إن" إصابة أحد المنتسبين طفيفة بينما كانت إصابة الثلاثة الأخرين بالغة ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".



