ذي قار تحسم خمس دعاوى قضائية تخص التجاوزات على المواقع الآثارية

2024-12-12 13:40:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مفتشية آثار وتراث ذي قار عن حسم خمس دعاوى قضائية تتعلق بالتجاوزات على المواقع الآثارية في المحافظة، بما في ذلك قضايا سرقة وتهريب القطع الآثارية. وأوضح مدير المفتشية شامل الرميض لشبكة اخبار الناصرية أن الدعاوى التي تم حسمها تتعلق بسرقة وتهريب قطع آثارية متنوعة من حيث الأشكال...

