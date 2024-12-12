محافظ البنك المركزي: فتح قنوات خارجية بعملات أجنبية للقضاء على السوق السوداء

2024-12-12 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الخميس، أن فتح قنوات بعملات أجنبية وعربية يحقق استقرارا بسعر الصرف، ويقضي تدريجياً على السوق السوداء.وقال المستشار الإعلامي للمصرف العراقي للتجارة TBI عقيل الشويلي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ البنك المركزي، زار المصرف العراقي للتجارة وثمن جهود المصرف في توسيع قاعدة عملائه من التجار المستوردين وإجراءات تيسير معاملاتهم بما يسهم في تحقيق استقرار سوق الصرف".وشدد محافظ البنك المركزي- وفقاً للبيان- على ضرورة بذل الجهود من أجل تحقيق الانسيابية وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملاء المصرف.وأشار المحافظ إلى، أن "استمرار البنك المركزي في فتح قنوات خارجية متعددة وبعملات أجنبية وعربية يحقق استقراراً متواصلاً في سعر الصرف ويقضي تدريجياً على السوق السوداء".