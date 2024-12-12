وزير الخارجية البريطاني: اتفقت مع السوداني على الحاجة لانتقال سياسي في سوريا

2024-12-12 22:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الخميس، عن اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على الحاجة لانتقال سياسي في سوريا.

وقال لامي؛ في تدوينة على موقع اكس: "اتصال مهم برئيس الوزراء العراقي السوداني، ناقشنا دور العراق الرئيسي في ضمان استقرار المنطقة، واتفقنا على الحاجة لانتقال سياسي في سوريا يضمن مواقف السوريين جميعا من اجل اعادة بناء حياتهم".

من جهته؛ أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الاخير تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الأحداث على الساحة السورية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاتصال، موقف العراق الثابت إزاء ضرورة الحفاظ على أمن سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها، والسلم الأهلي في ظلّ الإرادة الحرّة للشعب السوري الشقيق، واحترام خياراته وتنوعه الاجتماعي والإثني والثقافي، مشيراً إلى ضرورة أن تضطلع الدول الكبرى بدورها لوقف المأساة في غزة.

من جانبه، أشار الوزير البريطاني إلى تطلّع حكومته للزيارة التي سيجريها السيد السوداني إلى بريطانيا الشهر القادم، وفرص تعزيز الشراكة البناءة من خلالها، لما فيه المصلحة المتبادلة، كما أكد التزامات التحالف الدولي إزاء العراق في مختلف المجالات، وأهمية دور العراق المحوري في حفظ أمن المنطقة واستقرارها، بحسب مكتب السوداني.