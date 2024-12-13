2024-12-13 13:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن أغلب العمليات الجراحية وبضمنها الحالات السرطانية يمكن إجرائها داخل العراق حالياً، مشيرة إلى أن هناك توجه للاستغناء عن برنامج الإخلاء وإجراء العمليات المعقدة داخل البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر بحسب الوكالة الرسمية، إنه "سيتم قريباً افتتاح مستشفى الشعب، وهناك مستشفيات مهمة سيتم افتتاحها مطلع العام المقبل من ضمنها […]

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