السوداني يبلغ بلنيكين: عدم السماح بالاعتداء على أراضي سوريا

2024-12-13 19:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن العراق ينتظر الأفعال لا الأقوال من القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “السوداني، استقبل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن”. وبحث للقاء “العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز …

