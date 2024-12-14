وزير الخارجية يؤكد التزام الحكومة بدعم البصرة ويشيد بتطورها الاقتصادي

2024-12-14 00:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أثناء مرافقته وفد البعثات الدبلوماسية، التزام الحكومة بدعم البصرة، مشيدا بتطورها الاقتصادي.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين اصطحب وفدًا من البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في العراق في زيارة ميدانية إلى محافظة البصرة، حيث أكد خلال الزيارة أن البصرة كانت وستبقى في الصدارة، واصفًا إياها بأنها “أم العراق” الذي يستعيد عافيته من خلال استقرارها ونهضتها الاقتصادية".وأعرب الوزير، بحسب البيان، عن "شكره لأهالي البصرة ولمحافظها أسعد العيداني"، مشيداً بـ"الجهود المبذولة من قبل مجلس المحافظة لتحقيق التنمية. كما أكد التزام الحكومة بدعم البصرة بكل السبل الممكنة، معبرًا عن سعادته بالتطور الكبير الذي شهدته المدينة، خاصة على صعيد البنى التحتية الحديثة والمشاريع التنموية".وقال الوزير: "أهنئ أهل البصرة بمحافظهم أسعد العيداني، الذي نجح في قيادة مسيرة البناء والإعمار وتعزيز العلاقات المتوازنة مع دول الجوار".من جانبه، أشار العيداني إلى أن "هناك إصراراً جماعياً على جعل البصرة مركزاً رائداً يربط الشرق بالغرب"، مؤكداً أن "المدينة ستكون “جوهرة الخليج العربي” في المستقبل القريب".وشهدت الزيارة استعراضاً للمشاريع التنموية التي يجري تنفيذها في البصرة، مما يعكس توجه الحكومة لتعزيز مكانة المدينة كواحدة من أهم مراكز العراق الاقتصادية والاستراتيجية.