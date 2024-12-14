العلوي: بغداد نالت استحقاقها باختيارها عاصمة للسياحة العربية

2024-12-14 01:00:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - احمد الفراجيأشاد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، بجهود الحكومة التي بذلت من أجل أختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، مؤكدا ان بغداد نالت استحقاقها بهذا الاختيار.وقال العلوي في كلمة له خلال الاختفالية المركزية بمناسبة مرور 104 اعوام على تسنم أول متصرف (محافظ) لبغداد، حضرتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بغداد تحتفي اليوم بمرور 104 أعوام على تسنم اول متصرف في بغداد في 10/12/1920 وهو الشخصية العراقية الوطنية رشيد الخوجة، هذا الرجل البغدادي ذو المواقف المشهودة والثابتة الذي رفض ان تصادر إرادة العراقيين "، مبيناً ان "لحنكته وخبرته وادارته اثر بارز وكبير في بناء مؤسسات لدولة وخاصة في مجال التربية والتعليم عند تأسيس الدولة العراقية الحديثة".وأضاف، أن "احتفاءنا اليوم يقترن بيوم النصر اذ انتصرت ارادة العراقيين على قوى الشر والإرهاب فتحية لكل المضحين والى أصحاب الكرامة الأعلى الشهداء الذي لولاهم ما كنا ننعم بالأمن والأمان في بغداد"، لافتا الى ان "بغداد الان تعيش زهو ربيعها حيث في كل يوم لنا منجز ومشروع يوضع له حجر الأساس ، ومشروع يفتتح ويقدم خدماته للمجتمع".وتابع، انه" قبل ايام قليلة اختيرت بغداد من بين مدن عربية عاصمة للسياحة العربية وهذا الاستحقاق نالته بغداد بشرف وبفضل جهود المخلصين ابتداء من رئيس الوزراء إلى مستشار رئيس الوزراء لشؤون السياحة وايضاً كل الجهات التي شاركت في ان ينال العراق وبغداد هذا الاستحقاق".ولفت الى ان "بغداد تشهد اليوم انطلاق الفعاليات والمهرجانات والمعارض ، حيث حرصت محافظة بغداد على ان تكون متميزة في هذا العام".