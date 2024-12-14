وزير الداخلية يؤكد على إنجاز الأوراق التحقيقية وسرعة الاستجابة للنداءات

2024-12-14 08:45:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، على إنجاز الأوراق التحقيقية وسرعة الاستجابة للنداءات.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الداخلية أجرى في ساعة متأخرة من الليل، جولة تفقدية شملت عدداً من مفاصل وتشكيلات الوزارة في قضاء المدائن جنوب شرق العاصمة بغداد من بينها مركز شرطة المدائن، وشرطة النجدة، والدفاع المدني، فضلاً عن مقر اللواء الرابع في الفرقة الأولى شرطة اتحادية".وأضاف البيان أن "الشمري اطلع على أهم الواجبات الأمنية التي تقوم بها هذه التشكيلات"، مؤكداً على "إنجاز الأوراق التحقيقية والاستقبال الحسن للمواطنين وسرعة الاستجابة للنداءات".وتابع البيان أن "وزير الداخلية عقد اجتماعاً في مقر اللواء الرابع بالفرقة الأولى شرطة اتحادية بحضور عدد من القادة الأمنيين والضباط والجهات الاستخبارية"، مشدداً على "تطوير الإمكانيات والتدريب المستمر وردة الفعل السريعة وتوحيد الجهود الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار وعدم التهاون في أداء المهام".وأشار البيان إلى أن "الشمري استمع إلى شرح موجز عن عمل قطعات هذا اللواء وآخر الإنجازات المتحققة في العمل الأمني".