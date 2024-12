محافظ ذي قار: تخصيص 2500 قطعة أرض في سيد دخيل و1800 في المنار قريبا

2024-12-14 19:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشف محافظ ذي قار السيد مرتضى الإبراهيمي، أثناء مصادقته التصاميم القطاعية للأحياء السكنية الجديدة، عن قرب تصفير كافة طلبات توزيع قطع الأراضي في قضاء سيد دخيل وناحية المنار، مشيرا إلى أن الأحياء الجديدة ستتيح توزيع أكثر من 2500 قطعة أرض في قضاء سيد دخيل، و1800 قطعة أرض...

