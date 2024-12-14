السوداني والحكيم يؤكدان على موقف العراق بعدم التدخل في الشأن السوري

2024-12-14 21:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، على موقف العراق بعدم التدخل في الشأن السوري وتعزيز حماية الحدود ضدّ أي تهديد أمني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني استقبل الحكيم وبحث معه الأوضاع العامة في البلاد، وجهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، بجميع مستهدفاته التي تصبّ في تطوير الخدمات المقدمة، والارتقاء بالواقع الاقتصادي للبلد، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف أن "اللقاء تناول الأحداث الجارية في سوريا، والتأكيد على موقف العراق الذي يتركز على عدم التدخل في الشأن السوري، وأيضاً التأكيد على ضمّ مختلف المكونات في إدارة المرحلة الانتقالية هناك، وكذلك مناقشة جهود الحكومة في رفع قدرات قواتنا الأمنية والعسكرية، وتعزيز حماية الحدود ضدّ أي تهديد أمني، وبما يؤمن سلامة الأراضي العراقية وحفظ أمنه".