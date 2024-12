2024-12-15 01:26:16 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تقع حكومة محمد شياع السوداني تحت ضغط شديد بسبب الأحداث في سوريا، حيث يُطلب منها "لجم" الفصائل المسلحة بشكل قاطع هذه المرة.ووصلت هذه المطالب عبر رسائل من الخارجية الأمريكية إلى بغداد، وهو ما فُهم أيضًا من تصريحات المرجعية الدينية في النجف.بالمقابل، لا يزال الداخل العراقي منقسمًا بشأن تداعيات الوضع في سوريا؛ فهناك […]

