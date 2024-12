2024-12-15 13:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلن وزير العمل أحمد الأسدي، اليوم الأحد، شمول نحو 3.6 ملايين طفل بمنحة الرعاية الاجتماعية خلال السنوات الماضية.وقال الأسدي في تصريح حضرته (المدى) إن "نتابع مع البرلمان تشريع قانون حماية رعاية الطفولة، والذي يعد من أهم القوانين لأنه يؤسس لبناء صحيح".وأضاف أن "الوزارة شملت نحو 3.6 ملايين طفل بمنحة الرعاية الاجتماعية خلال السنوات الماضية، ووقدمت […]

