مزاد العملة.. المركزي العراقي يبيع 300 مليون دولار 96% منها إلى الخارج

2024-12-15 13:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي، يوم الأحد، قرابة 300 مليون دولار، 96% منها ذهبت على شكل حوالات خارجية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 294 مليوناً و490 ألفاً و36 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 281 مليون و 890 الفا و 36 دولاراً، مرتفعة بنسبة 96% عن المبيعات النقدية البالغة 12 مليوناً و600 الف دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 13 شركة‎.