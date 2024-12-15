النفط: مشروع تنمية الغاز المتكامل يهدف لاستثمار 600 مقمق من حقول البصرة

2024-12-15 13:55:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

أوضحت وزارة النفط، اليوم الأحد، تفاصيل مشروع تنمية الغاز المتكامل في البصرة، فيما أشارت الى أن المشروع يهدف لاستثمار 600 مقمق من حقول البصرة.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز ،عزت صابر إسماعيل، خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المشتركة لمشروع تنمية الغاز المتكامل، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة الخطوات المنجزة للمشروع الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع شركة توتال إنرجي وشركة قطرية"، مشيراً إلى أن "المشروع يهدف إلى استثمار ومعالجة وتجميع الغاز من حقول محافظة البصرة بطاقة (600 مقمق ) مليون قدم مكعب قياسي باليوم إلى جانب مشروع استثمار الطاقة الشمسية بطاقة 1000 ميكاواط".

وأشار، الى "حرص الحكومة والوزارة على تنفيذ خطط استثمار الغاز المصاحب وإيقاف حرقه، لتحويله إلى طاقة تدعم قطاعي الطاقة والصناعة في العراق".

وأعرب الوكيل، عن "أمله في أن يسهم المشروع في تعزيز قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج الوطني من الغاز"، لافتا إلى "النمو الذي شهده هذا القطاع بفضل اهتمام الحكومة الحالية بتحقيق أهداف الاستدامة، من خلال وقف حرق الغاز، وتنميته، والحفاظ على البيئة".