العراق خارج قائمة استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة: إنجاز تاريخي لتعزيز حماية الطفولة

2024-12-15 16:10:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، رئيس هيئة رعاية الطفولة في العراق، أحمد الأسدي، اليوم الأحد، عن أهم الإنجازات المتحققة لدعم الطفولة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأطفال خلال الفترة الماضية، وفيما أكد التزام العراق بحماية الطفولة من جميع أشكال الاستغلال والضرر، أشار إلى خروج العراق بشكل رسمي من قائمة استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة. وقال الأسدي […]

