محاولة لفرض التطبيع.. الأحزاب الشيوعية العربية تدين العدوان الصهيوني على سوريا

2024-12-15 18:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىدانت الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية، اليوم الأحد، عدوان الكيان الصهيوني، على الشعب السوري، فيما اعتبرت استمراره لفرض تطبيع فعلي عليها.وصدر البيان المشترك من (الحزب الشيوعي الأردني، والمنبر التقدمي البحريني، والحزب الشيوعي السوري الموحد، والحزب الشيوعي السوداني، الحزب الشيوعي العراقي، حزب الشعب الفلسطيني، الحزب الشيوعي اللبناني، الحزب الشيوعي المصري، حزب التقدم والاشتراكية المغربي)وذكرت الأحزاب […]

