وزيرة المالية ووفد إقليم كوردستان يتباحثان بشأن اطلاق رواتب الموظفين

2024-12-15 19:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر بحثت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاحد، مع وفد إقليم كوردستان إطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين ومعالجة الملاحظات المالية. وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “وزيرة المالية، طيف سامي محمد، استقبلت وفدًا من حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية، آوات جناب نوري، للتباحث بشأن رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم”. واضاف …

