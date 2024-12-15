الأمن الكوردي يعتقل تاجري مخدرات ويضبط كمية كبيرة من مادة "الكريستال" (فيديو)

2024-12-15 21:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية أمن إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن اعتقال تاجري مخدرات وضبطكمية كبيرة من مادة "الكريستال" بحوزتهما.

وذكرتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في ليلة 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري،وبالتعاون مع مديرية آسايش شارزور، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض علىتاجرين للمخدرات في ناحية خورمال، وذلك بعد عملية تحقيق ومراقبة دقيقة استندت إلىمعلومات موثوقة وبموافقة قضائية.

وأشارتإلى أنه تم ضبط 20 كيلوغراماً و965 غراماً من مادة "الكريستال" المخدرةبحوزة التاجرين، اللذين كانا يخططان لتوزيع هذه المواد داخل محافظات الإقليم وفيعموم العراق.

وأكدتالسلطات أن المشتبه بهما يخضعان للتحقيق حالياً وفق المادة 25 من قانون مكافحةالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأن الإجراءات القانونية بحقهم مستمرة لاستكمالملف القضية.

ويشهدإقليم كوردستان في السنوات الأخيرة جهوداً مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية للحد منانتشار المخدرات وتعقب شبكات التهريب والتجارة بها.

وتعتبرمادة "الكريستال" واحدة من أخطر أنواع المخدرات التي تسعى السلطات إلىمكافحتها بسبب تأثيرها المدمر على المجتمع.