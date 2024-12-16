(عبدالعزيز البابطين.. رؤى وشهادات) إشراقة شعرية وأدبية تستهل جلسات الدورة الـ19 لجائزة البابطين الثقافية

2024-12-16 01:00:05 - المصدر: كونا

من شهد كمال الكويت - 15 - 12 (كونا) -- استهلت الدورة الـ19 لجائزة مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية للإبداع الشعري جلساتها في الفترة المسائية من اليوم الأول للافتتاح بإقامة جلسة بعنوان (عبدالعزيز البابطين.. رؤى وشهادات).وتحدث في الجلسة التي عقدت في مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي الدكتور طاهر حجار من الجزائر الذي تناول الحديث عن "عبدالعزيز البابطين.. حياته وسيرته" بينما حاضر الدكتور عمر المراكشي من المغرب حول "عبدالعزيز سعود البابطين.. شعره ودواوينه" وحاضر من الكويت الأديب عبدالعزيز السريع حول "عبدالعزيز سعود البابطين.. المؤسسة ومشروعه الثقافي" وأدار الجلسة الدكتور عبدالله إبراهيم من العراق.عقب ذلك بدأت الفعاليات الشعرية إذ أحيا تسعة شعراء الأمسية الأولى وقدم الدكتور مشعل الحربي الشعراء الذين تألقوا بتقديم قصائدهم التي تنوعت بين الإحساس العميق والصور البلاغية الفريدة.واستهل الشاعر أوس الفتيحات من العراق الأمسية بقصيدته (أطفال غزة) التي عبر من خلالها عن نبض الروح الإنساني ومن ثم أبدع الشاعر جاسم الصحيح من السعودية بإلقاء قصيدته (العابر في التآويل) وقصيدة (خارطة غزلية) محلقا بالمستمعين في عوالم الشعر المتأمل.أما الشاعرة جمانة الطراونة من الأردن فقد لامست بعباراتها الرقيقة مشاعر الجمهور عبر قصيدتها (مفتتح) بينما أدهشت الشاعرة الجزائرية المتألقة دكتورة حنين عمر الجميع بقوة تعبيرها وسلاسة كلماتها بمجموعة قصائد عمودية تنوعت ما بين الغزل والقضايا الإنسانية والفلسفية.وأثار الشاعر خالد بودريف من المغرب الذي بأسلوبه المميز إعجاب الحاضرين من خلال قصيدته (شبيه بالمضاف) وفي أجواء من الحنين والإبداع ألقى الشاعر محمد طه عثمان من سوريا قصيدته (مزامير) تاركا بصمة خاصة في ذاكرة الحضور.وكان لعذوبة الشعر نغم ومعنى من الشاعر محمد عرب صالح من مصر إذ عزف من قصائده الشعرية قصيدة (صورة ميم) مضفيا عليها بعدا فلسفيا لافتا وألهمت الشاعرة الكويتية موضي رحال الجمهور بصدق كلماتها وعذوبتها في قصيدتها (تساؤلات). واختتم الأمسية الشاعر الدكتور وليد الصراف من العراق بقصيدته (يا حادي العيس) التي حملت في طياتها حكمة وتجربة حياة عميقة بينما قرأ الدكتور مشعل الحربي مدير الجلسة مقتطفات من قصائده.يذكر أن فعاليات الدورة الـ19 لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية انطلقت صباح اليوم الأحد تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في حفل احتضنه مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وتم تكريم المبدعين من الشعراء الفائزين بجوائز المؤسسة. (النهاية) ش ه د