2024-12-16 01:27:04 - المصدر: ايشان

تحدث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي عن مؤشرات إيجابية في سوريا، منها عودة المدارس والدوائر الحكومية، وارتفاع قيمة الليرة، مشيرا إلى أن سوريا ذاهبة نحو الاستقرار بسواعد أبنائها. وكتب الأعرجي في تغريدة على منصة “x”، أن “عودة الحياة الطبيعية وفتح المدارس لأبوابها وعودة الدوائر الحكومية وارتفاع قيمة الليرة، مؤشرات إيجابية لاستقرار سوريا”. وأضاف “نأمل للشعب […]

ظهرت المقالة قاسم الأعرجي يتحدث عن مؤشرات إيجابية في سوريا: ارتفاع قيمة الليرة خطوة نحو الاستقرار أولاً على ايشان.



