المدى/خاصأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، أحمد صلال العاتي، أن هناك رغبة لدى بعض الكتل السياسية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب الحالي استعدادًا للاستحقاقات القادمة، إلا أن القرار النهائي بشأن تعديل القانون لم يُتخذ حتى اللحظة. وأشار العاتي، خلال حديث لـ(المدى)، إلى أن "النقاشات مستمرة حول التعديلات المحتملة، مع وجود عدة خيارات مطروحة للنقاش". أبرز […]

