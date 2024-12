الخدمة النيابية تعلن عن توجه لإكمال احتياجات وزارة الصحة من التعيينات

2024-12-17 00:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، التوجه لإكمال احتياجات وزارة الصحة من التعيينات بعد توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الشأن. وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة النيابية محمد كريم البلداوي في تصريح صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “مجلس الخدمة الاتحادي يعمل على إكمال تعيينات الوجبة الثانية …

