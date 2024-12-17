2024-12-17 14:45:02 - المصدر: واع

كركوك – واع

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، أن العراق بلد عصي على الغزاة، فيما أشار الى أن الحشد الشعبي يأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة.

وقال الفياض في كلمة له خلال الملتقى الأمني لوجهاء وعشائر كركوك وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "على جميع مكونات كركوك الاسهام في تعزيز أمن واستقرار المحافظة"، مبيناً أن "الجميع ملتزم بالدفاع عن الوطن".

وأضاف أن "كركوك تمثل عراقاً مصغراً لكونها تضم جميع مكونات الوطن"، لافتاً الى "أننا نحترم كل الأديان والمكونات والمذاهب".

وتابع أن "العمل مع الأجنبي تحت عناوين القومية والطائفية خيانة للدستور"، مشيراً الى أن "العراق بلد عصي على الغزاة".

وذكر أن "جميع العراقيين شاركوا في مواجهة الإرهاب عام 2014"، لافتاً الى أن "سوريا هي بلد عزيز وجار قريب ومصير اختلف على مختلف القرون، والعراق من حقه أن يتكلم في الشأن السوري".

وبين أن "الحشد الشعبي يأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وملتزمون بأوامره"، لافتاً الى أن "الحشد هو الأكثر التزاماً بالتوجيهات".