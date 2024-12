2024-12-17 23:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وجهت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، إدارات المدارس كافة بإيقاف الاصطفافات والفعاليات في الساحات بسبب انخفاض درجات الحرارة. وذكرت الوزارة في بيان، انه “تم توجيه إدارات المدارس كافة بإيقاف مراسيم الاصطفاف والفعاليات التي تجري في ساحات المدارس بسبب إنخفاض درجات الحرارة”.

The post التربية: إيقاف الاصطفافات والفعاليات في ساحات المدارس بسبب برودة الطقس first appeared on Observer Iraq.