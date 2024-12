مراقبون: الفساد يعطل تنفيذ المشاريع الصحية ويؤدي إلى نقص حاد في السعة السريرية!

2024-12-18 01:50:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد – تبارك عبد المجيدأصبحت المشاريع الصحية المتعثرة مشهدًا مألوفًا يعكس سنوات من التحديات والفرص الضائعة. مبانٍ غير مكتملة وهياكل إسمنتية مهجورة تنتشر في المدن، لتروي قصة ضعف التخطيط وغياب الرقابة، وسط تفشي الفساد وسوء الإدارة.وأعلنت وزارة التخطيط في وقت سابق عن وجود أكثر من 1000 مشروع متلكئ في مختلف القطاعات، حيث يمتد هذا التعثر […]

