مصرع وإصابة 4 من عائلة واحدة بحادث سير مروع تسببت به "كلاب سائبة"

2024-12-18 21:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر بمديرية شرطة مرور كركوك، مساء اليوم الأربعاء، بأن مدنيا لقي مصرعه وأصيب ثلاثة اخرين بسبب كلاب سائبة مرت على الطريق الرئيسي جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مجموعة من الكلاب السائبة وأثناء مرورها مساء اليوم، على طريق رئيسي بين كركوك وناحية تازة خورماتو (15 كم جنوب كركوك)، حيث تفاجئ صاحب إحدى السيارات الحديثة بقطيع الكلاب ولعدم الاصطدام بها انحرف بسيارته عن الطريق وسقط السائق مع عائلته في وادٍ صغير".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عنه مصرع أحد أفراد العائلة وإصابة ثلاثة آخرين وتم نقل الجثة للطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي السياق أكد مصدر ثان أن "قوة من شرطة نفط الشمال تمكنت من اعتقال ثلاثة مهربين للمشتقات النفطية حيث تم نصب كمين لهم على طريق رئيسي جنوب كركوك".

وأضاف المصدر أن "المهربين تم اعتقالهم مع صهاريج معدة للتهريب وكانت لا تحمل أوراق وتم نقل المعتقلين إلى مقر احتجاز للتحقيق معهم".