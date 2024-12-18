شركة Bitget تظهر لأول مرة في المملكة العربية السعودية في مؤتمر الإيثيريوم في الرياض، مما يسرع من ابتكارات البلوكتشين في المنطقة

2024-12-18 21:28:47 - المصدر: Bitget

الرياض، المملكة العربية السعودية – سجلت Bitget، بورصة العملات المشفرة الرائدة وإحدى شركات تكنولوجيا Web3، ظهورها الأول على الإطلاق في المملكة العربية السعودية في فعاليات مؤتمر الإيثيريوم في الرياض. وبصفتها أحد الرعاة الرئيسيين لهذا التجمع المرموق، أظهرت شركة Bitget التزامها بتعزيز ابتكارات البلوكتشين في المملكة وخارجها. وقد وفرت الفعالية، التي أُقيمت في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، منصة لـ Bitget تمكنت من خلالها من التواصل مع جمهور متنوع، من بينهم عشاق البلوكتشين والمبتكرين وقادة الفكر.

وقد رحب مؤتمر الإيثيريوم في الرياض، وهو الحدث الأبرز في المنطقة المتخصص في مجال الإيثيريوم، بالخبراء من مختلف قطاعات صناعة البلوكشين لأجل مناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات والإمكانيات المستقبلية في تكنولوجيا Web3. وشكل حضور Bitget في هذه الفعالية إنجازًا مهمًا للبورصة، حيث تسعى الشركة إلى توسيع نطاق وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد مثلت هذه الفعالية مكانًا مثاليًا لشركة Bitget للتواصل مع المبتكرين من أصحاب التفكير المماثل وتقديم رؤيتها لمستقبل تقنية البلوكشين.

هذا وقد ألقى نائب الرئيس للنمو في Bitget، شون، خطابًا يعبر عن رؤية ثاقبة حول البيئة المتطورة لصناعة البلوكشين والدور الحاسم لتكنولوجيا Web3 في تشكيل مستقبل التمويل الرقمي.

وبالإضافة إلى مشاركتها في مؤتمر الإيثيريوم في الرياض، نظمت Bitget فعالية خاصة وحصرية نُظمت خصيصًا لقادة الرأي الرئيسيين في المنطقة العربية. ويهدف هذا التجمع الحميم إلى تعزيز المشاركة المفيدة، كما تضمن مغامرة سفاري مثيرة يعقبها عشاء للتواصل، مما يوفر للمشاركين فرصة للتواصل مع بعضهم البعض في بيئة مريحة وملهمة. وقد كانت هذه الفعالية بمثابة شهادة على التزام Bitget بتعزيز العلاقات مع المؤثرين الإقليميين، وخلق حوار قيّم حول مستقبل تقنية البلوكشين وتأثيرها على الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

وقال شون، نائب الرئيس للنمو في Bitget، إن شركة Bitget سعيدة بأن تكون جزءًا من منظومة البلوكشين الحيوية في المنطقة. وأضاف قائلاً "إننا نعمل من خلال المشاركة في مؤتمر الإيثيريوم في الرياض واستضافة فعاليتنا الحصرية على تعميق علاقاتنا مع مجتمع البلوكشين المحلي".

ويؤكد الحضور الاستراتيجي لشركة Bitget في الرياض على التزامها بتعزيز اعتماد تقنية البلوكشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتمثل المملكة العربية السعودية، بمبادرتها الطموحة لرؤية 2030 ومنظومتها التكنولوجية سريعة النمو، فرصة فريدة لشركة Bitget للتعاون مع الجهات المعنية المحلية والمساهمة في تطوير منظومة البلوكشين في المملكة. وتهدف Bitget من خلال الاستثمارات المستمرة في التعليم والشراكات والمشاركة المحلية إلى لعب دور محوري في التسريع من وتيرة التحول الرقمي في المنطقة.

نبذة عن Bitget

تأسست منصة Bitget في عام 2018، وهي بورصة للعملات المشفرة الرائدة عالميًا وإحدى شركات تكنولوجيا Web3، وتخدم بورصة Bitget أكثر من 45 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة ومنطقة، وهي ملتزمة بمساعدة المستخدمين على التداول بشكل أذكى من خلال ميزة التداول بالنسخ الرائدة وحلول التداول الأخرى، كما توفر إمكانية الوصول في الوقت الحقيقي إلى سعر البيتكوين وسعر الإيثيريوم، وأسعار العملات المشفرة الأخرى. كانت محفظة Bitget تُعرف في السابق باسم BitKeep، وهي عبارة عن محفظة عملات مُشفرة متعددة السلاسل من الطراز العالمي تقدم مجموعة من حلول وميزات تكنولوجيا Web3 الشاملة والتي من بينها وظيفة المحفظة والمبادلة الرمزية وسوق NFT ومتصفح DApp وغيرها الكثير.

تأتي منصة Bitget في طليعة المؤسسات التي تشجع على الإقبال على تداول العملات المشفرة من خلال الشراكات الاستراتيجية، مثل دورها كشريك العملات المشفرة الرسمي لأفضل دوري كرة قدم في العالم، الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا)، في سوق شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى كونها شريكًا عالميًا للرياضيين الوطنيين الأتراك بوسي توسون تشاووش أوغلو (بطل العالم في المصارعة) وساميت جوموش (الحائز على الميدالية الذهبية في الملاكمة) وإلكين أيدي (لاعب المنتخب الوطني لكرة الطائرة)، لإلهام المجتمع العالمي لاحتضان مستقبل العملات المشفرة.

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