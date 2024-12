المالية: ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بنا

2024-12-18 21:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن توصيات لجنة الأمر الديواني بشأن سلم الرواتب سترفع إلى مجلس الوزراء، فيما بينت أنها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا. وجددت الوزارة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، “التأكيد على نهجها الصريح والواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي …

