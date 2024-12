2024-12-18 21:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد بعد زيارة قصيرة إلى المملكة العربية السعودية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عاد إلى العاصمة بغداد بعد زيارة قصيرة إلى المملكة العربية السعودية، التقى خلالها وليّ العهد …

The post بعد زيارة “خاطفة” الى السعودية.. السوداني يعود إلى العاصمة بغداد first appeared on Observer Iraq.