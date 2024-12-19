قرعة آسيا للكرة الشاطئية تضع العراق بمواجهة اليابان والصين والسعودية

2024-12-19 11:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوضعت قرعة كأس آسيا للكرة الشاطئية 2024 ، منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات اليابان، الصين والسعودية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.وسوف تستضيف تايلاند النسخة الحادية عشرة من هذه البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، والتي تضم 16 منتخباً، على شاطئ جومتين في مدينة باتايا خلال الفترة من 20 إلى 30 آذار 2025.وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:- المجموعة الأولى: تايلاند، الكويت، لبنان، الهند- المجموعة الثانية: اليابان، الصين، السعودية، العراق- المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، أفغانستان، إندونيسيا- المجموعة الرابعة، عُمان، البحرين، ماليزيا، فيتنام