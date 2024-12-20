2024-12-20 00:09:04 - المصدر: ايشان

تحدى السياسي بهاء الأعرجي قادة الإطار التنسيقي أن يصدروا بياناً واحداً يقولون فيه أنهم ضد “حل الفصائل”، مشيرا إلى أن جميع قادة الإطار، والمرجعية الدينية مع حل الفصائل المسلحة. تحدى السياسي بهاء الأعرجي قادة الإطار التنسيقي أن يصدروا بياناً واحداً يقولون فيه أنهم ضد “حل الفصائل”، مشيرا إلى أن جميع قادة الإطار، والمرجعية الدينية مع […]

ظهرت المقالة الأعرجي: المرجعية تريد حصر سلاح الفصائل.. العراق أقوى حتى من تركيا حالياً أولاً على ايشان.



