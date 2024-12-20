2024-12-20 11:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت الشرطة الأميركية، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، إحباط محاولة هجوم على القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، بحسب ما أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، أوفير أكونيس، الجمعة. وجاء في بيان القنصلية: “دولة إسرائيل تقدر بشدة التعامل الفوري والتعاون الذي قامت به أجهزة الأمن الأميركية في شأن إحباط محاولة الهجوم على قنصليتنا اليوم”. وذكرت صحيفة “تايمز […]

ظهرت المقالة واشنطن: إحباط هجوم على قنصلية الكيان الإسرائيلي في نيويورك أولاً على ايشان.



