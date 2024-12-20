جهود حثيثة لجهات الدولة لإخراج بطولة (خليجي زين 26) بأبهى صورة

2024-12-20 13:00:05 - المصدر: كونا

من حماد المطيري (تقرير إخباري)

الكويت - 20 - 12 (كونا) -- انهت الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص الاستعدادات لإخراج بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت من 21 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير المقبل بأبهى صورة ورفع راية البلاد عاليا في كل المحافل الرياضية.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أول من أمس الأربعاء في قاعة الاجتماعات في استاد جابر الأحمد الدولي برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي قام والوزراء على هامش الاجتماع بجولة تفقدية للاستاد للاطلاع على آخر الاستعدادات لاستضافة البطولة.

واستمع سموه والوزراء خلال الجولة إلى شرح قدمه وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبدالرحمن المطيري ومسؤولو الهيئة العامة للرياضة حول جاهزية المنشآت الرياضية لإقامة مباريات البطولة وملاعب تدريب المنتخبات المشاركة في البطولة إضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم حفل افتتاح البطولة.

وبعد 50 عاما على استضافتها لأول نسخة من بطولة كأس الخليج والتي توجت بها عام 1974 (الدورة الثالثة) تحتضن دولة الكويت من جديد الحدث الرياضي الخليجي الأبرز وسط جهود حثيثة لتقديم نسخة استثنائية عبر خطة موضوعة من اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة الوزير المطيري.

وأكد عدد من مسؤولي الجهات المعنية في الدولة في تصريحات صحفية متفرقة حرص الكويت على بذل كل الجهود الممكنة من أجل إنجاح البطولة وتحقيق الأهداف المنشودة منها في تعزيز اللحمة الخليجية والترابط بين شعوب الدول الشقيقة المشاركة فيها.

وقال وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء علي العدواني إن هناك توجيهات واضحة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بتسخير كل الاستعدادات الأمنية والمرورية والفنية والبشرية لضمان تنظيم مميز لهذا الكرنفال الرياضي الخليجي تنفيذا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية لإظهار البطولة بصورة مشرفة تعكس عمق العلاقات الخليجية.

وشدد اللواء العدواني على التنسيق الكامل والتعاون الشامل بين القادة الأمنيين الميدانيين المعنيين بالخطة الأمنية والمرورية التنظيمية الخاصة سواء على مستوى الخطط المعدة أو الخطط البديلة التي قد تفرضها أي مستجدات طارئة مع أهمية التعاون مع الجهات المنظمة والتسهيل على الجمهور في عملية الدخول والخروج من الملاعب.

وأعرب عن ثقته الكبيرة في رجال الشرطة وقدرتهم على تأمين البطولة كما هو العهد بهم دائما على أكمل وجه داعيا الجمهور إلى التعاون مع رجال الأمن والمرور واتباع الإرشادات والتوجيهات التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة الجميع وتسهيل عملية الدخول والخروج في موقع الحدث من أجل قضاء أوقات ممتعة خلال البطولة.

بدورها أكدت وزارة الإعلام استعدادها لمواكبة وتغطية أحداث بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم عبر القناة الثالثة الرياضية بثلاثة برامج رئيسية هي (صباح الخليج) و(رواد الخليج) و(ديوان الخليج).

وأوضحت الوزارة أنه ستتم تغطية الاستديوهات التحليلية الموجودة بالملاعب لمنافسات البطولة إضافة إلى البرامج اليومية مثل برنامج (ترند خليجي) المختص بموضوع الصحافة الخليجية.

من جهتها نفذت قوة الإطفاء العام الكويتية تدريبا عمليا على إخلاء المنشآت الرياضية في إطار الاستعداد لاستضافة دولة الكويت منافسات النسخة البطولة.

وذكرت قوة الإطفاء أن التدريب الذي أقيم بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني والقوات الخاصة وبمشاركة المتطوعين والعاملين في استاد جابر الأحمد الدولي استهدف الوقوف على وسائل وتدابير عمليات الإخلاء التي تجريها لجنة قوة الإطفاء العام مع الجهات المعنية لرفع مستوى الجاهزية والكفاءة.

من جهتها أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت بدء حملة تنظيف واسعة تنفذها الفرق الميدانية لإدارات النظافة واشغالات الطرق في المحافظات الست ضمن استعدادات الكويت لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26).

وأفادت البلدية بأن الحملة التي تمتد ثلاثة أسابيع تشمل تنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية والساحات المقابلة للفنادق المخصصة كمقار للوفود الرياضية المشاركة في البطولة.

وأفادت بأن أعمال التنظيف تشمل توزيع الحاويات بمختلف المقاسات في المواقع المستهدفة مؤكدة أن الحملة تهدف إلى تحقيق الجهوزية الكاملة قبل افتتاح البطولة رسميا.

وأضافت أن أعمال النظافة ستغطي 9 ملاعب أندية رياضية مخصصة لتدريبات المنتخبات المشاركة إضافة إلى المناطق المحيطة بهذه الملاعب وهي أندية (خيطان - الشباب - الساحل - اليرموك - السالمية - العربي - القادسية - الكويت - كاظمة).

وبدوره أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية عبدالمحسن الفقعان أن الخطوط الكويتية تحرص على أن تكون قريبة من المجتمع الكويتي والخليجي بجميع شرائحه ونشاطاته مما يعكس أهمية دور (الناقل الأزرق) في دعم وتشجيع الفعاليات الرياضية إضافة إلى إبراز مساعيها الدؤوبة بالمشاركة في تنمية وتطوير السياحة كونها جزءا من مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الشركة تضع نصب أعينها رفع اسم دولة الكويت من خلال تقديم أفضل الخدمات للوفود الرسمية والجماهير والمسافرين وتسخير إمكانات الشركة كافة لهم من دول الخليج وكافة أنحاء العالم وإليها من خلال مبنى (4 T) في مطار الكويت الدولي وعلى متن طائرات (الناقل الوطني) وذلك في إطار رعاية شركة الخطوط الجوية الكويتية لبطولة (خليجي زين 26) كناقل رسمي.

بدوره أكد مدير إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي جاهزية الإدارة لمواكبة بطولة (خليجي زين 26) إذ وفرت نحو 50 سيارة إسعاف حديثة و400 مسعف موزعين على ملعبي المباريات وأماكن تدريب المنتخبات.

وأوضح الشطي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أنه تم تأمين مسارات لسيارات الإسعاف إلى المستشفيات الأساسية والمساندة لكل ملعب عبر وضع خطط ميدانية للمواقع التي ستشملها مظلة الخدمات الصحية ووجودها من مكان قريب من مداخل ومخارج الملاعب وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.

وذكر أن طواقم الطوارئ الطبية ستكون موجودة أيضا في أماكن فنادق الوفود لدعم العيادات الطبية والمواقع الخارجية المختارة لمتابعة المباريات عبر الشاشات العملاقة والفعاليات المصاحبة مثل (القبب الثقافية) لافتا إلى أنه تم إجراء تمارين لسيناريوهات افتراضية وخطط للإخلاء للتعامل السريع مع الحالات الطارئة لضمان الاستجابة السريعة.

وأشار الشطي إلى توفير عيادات طبية مجهزة إلى جانب عيادات ميدانية خارجية لتأمين الجماهير مضيفا أن الإدارة تنسق جهودها مع المستشفيات القريبة للملاعب الأساسية والمساندة لضمان الجاهزية السريعة والاستعداد لأي طارئ.

وثمن دور إدارات وأقسام وزارة الصحة والقطاعات الحكومية لعملهم لضمان نجاح (خليجي زين 26) معتبرا أن سلامة الجماهير تقع على عاتق الجميع.

من جانبه أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام أنه تزامنا مع إقامة البطولة تعمل الهيئة على تقديم أوجه الدعم كافة لإنجاح البطولة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة العليا للبطولة.

وأشار الفجام في هذا الإطار إلى تعطيل الدارسة في كليتي التربية الأساسية والدراسات التجارية قبل انطلاق البطولة واستئنافها بعد ختامها لاستخدام المواقف التابعة لها للمشجعين نظرا لقربهما من استاد جابر الأحمد الدولي المقر الأساسي لإقامة فعاليات البطولة.

من ناحيتها أكدت وزارة الأشغال العامة إنجازها وفرقها المعنية لكل المهام المكلفة بها استعدادا لاستضافة دولة الكويت بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس أحمد الصالح ل(كونا) إن الأشغال أكملت أعمالها المكلفة بها كما أنجزت فرقها المعنية أعمالها كاملة في المواقف المحاذية لاستاد جابر الدولي والمواقف الجانبية لنادي الصليبيخات ووضع أكسسوارات المواقف وصبغ وترقيم المساحات الخاصة بمواقف السيارات.

وأضاف الصالح أن الوزارة أنشأت نحو 12 ألف موقف سيارة لخدمة الاستاد و20 مدخلا ومخرجا لخدمة المواقف وتم الانتهاء من كل الأعمال في وقت قياسي وصيانة الاستاد بشكل كامل إذ تولت فرق الصيانة إنجازها وفرش الأسفلت والانتهاء من 3 مواقف تتسع لنحو 2500 سيارة بمتابعة مستمرة من وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان.

وأشار إلى قيام الهيئة العامة للطرق بعمل مداخل ومخارج على الدائري السادس لكبار الزوار لتسهيل عملية الدخول والخروج.

يذكر أن قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) التي أجريت في دولة الكويت أسفرت عن مجموعتين متوازنتين ضمت الأولى منهما منتخبات (الكويت وقطر والإمارات وعمان) فيما ضمت الثانية منتخبات (العراق والسعودية والبحرين واليمن).

ووضع منتخب الكويت في صدارة المجموعة الأولى كونه مستضيف البطولة في حين وضع العراق على رأس المجموعة الثانية كونه حامل لقب النسخة السابقة.

وتستضيف دولة الكويت البطولة للمرة الخامسة بعد نسخ أعوام 1974 و1990 و2003 و2017 ويحتضن استاد (جابر الأحمد الدولي) واستاد (نادي الصليبيخات الرياضي) منافسات البطولة. (النهاية) ح م د / ع س