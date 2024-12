على ذمة “الأخبار” اللبنانية: السيستاني رفض طلب الأمم المتحدة بحل الحشد الشعبي

2024-12-21 13:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بيروت / متابعة عراق اوبزيرفر قالت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، اليوم السبت، أن المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني رفض طلباً من الأمم المتحدة لحل الحشد الشعبي. ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي مسؤول أن الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ «الحشد الشعبي» وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها …

