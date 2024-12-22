العراق يطلق رحلات إضافية لنقل الجماهير الرياضية الى الكويت

2024-12-22 00:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن إطلاق رحلات إضافية مباشرة بين العراق والكويت على متن الناقل الوطني بالتزامن مع انطلاق فعاليات بطولة خليجي 26 من غير الرحلات المجدولة التي تنفذها الشركة يومي السبت والأربعاء.

ونقل بيان المكتب الإعلامي لوزارة النقل عن مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم، قوله إن الشركة سيرت اليوم الرحلة الأولى المخصصة لنقل الجماهير الى جانب الرحلة المجدولة، وخُصصت أيضاً رحلات إضافية لنقل الجماهير الرياضية بتاريخ 25، 27، ،29 من الشهر الجاري ، لتلبية الطلب المتزايد من المشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة وتشجيع منتخبنا الوطني ومع الحرص على توفير خدمات متكاملة لضمان راحة المسافرين طوال الرحلة.

وتابع البيان، ان هذه المبادرة تأتي ضمن خطة وزارة النقل لدعم الأنشطة الوطنية ،كما دعت الشركة الراغبين بالسفر إلى تثبيت حجوزاتهم عبر مكاتبها الرسمية للإستفادة من هذه الرحلات الإضافية.