التعادل ينهي لقاء قطر والإمارات في ثاني مواجهات خليجي 26

2024-12-22 01:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل منتخب قطر مع نظيره الإماراتي بهدف واحد لكل منهما في أبرز مباريات الجولة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي 26 التي جرت على ستاد جابر المبارك مساء اليوم.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكل منهما، سجل منتخب قطر اولاً من ركلة جزاء نفذها بنجاح اكرم عفيفي في الدقيقة 17، وتمكن منتخب الامارات من تعديل النتيجة في الدقيقة 45+1 عن طريق اللاعب يحيى الغساني.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة.

وانطلقت البطولة يوم السبت، حيث أنتهت المباراة الافتتاحية بالتعادل بهدف لصاحب الأرض الكويت ونظيره المنتخب العماني.