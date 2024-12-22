حوار موسيقي عراقي سعودي في مهرجان "بين ثقافتين" في الرياض

2024-12-22 00:50:03 - المصدر: واع

الرياض – واعاستضاف مهرجان "بين ثقافتين" اليوم حواراً موسيقياً سعودياً عراقياً بآلة العود.وذكر بيان لوزارة الثقافة السعودية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مهرجان "بين ثقافتين" استضاف اليوم حواراً موسيقياً سعودياً عراقياً بآلة العود، كشف عن أوجه التلاقي التي تجمع الثقافتين العريقتين في البلدين الشقيقين، وقدّم من خلاله الفنان السعودي عبادي الجوهر، والفنان العراقي نصير شمة أمسية موسيقية راقية، أطربت الجمهور وأمتعته، وذلك ضمن أنشطة المهرجان المقام في ميقا استوديو ببوليفارد سيتي في الرياض، والذي يُسلط الضوء على الثقافة العراقية ويرصد أوجه التشابه بينها وبين الثقافة السعودية."وأضاف، أن " الجوهر وشمّة قدمّا معزوفاتٍ غنائية إبداعية بآلة العود أظهرا خلالها قدرتهما على التعامل مع العود والتي اكتسباها طوال سنواتٍ طويلة من العزف على هذه الآلة، حيثُ يعدّ الثنائي من أشهر العازفين على آلة العود بالوطن العربي".ويستمر مهرجان "بين ثقافتين" الذي تُنظّمه وزارة الثقافة السعودية حتى 31 ديسمبر الجاري، وتهدف من خلاله الوزارة إلى إظهار القواسم المشتركة بين الثقافتين السعودية والعراقية عبر جملة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون الثقافي بين المملكة والعراق، وتوفير الفرصة لاستكشاف الثقافة العراقية وعلاماتها الإبداعية المميزة.