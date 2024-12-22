2024-12-22 15:27:04 - المصدر: ايشان

أفاد تقرير نشرته صحيفة “التايمز” البريطانية، إن تنظيم داعش الإرهابي، في صعود مرة أخرى؛ وسط تزايد المخاوف من عملية هروب كبيرة لمسلحي داعش من السجون في شمال شرق سوريا. ورأت الصحيفة أنه بينما يحتفل السوريون بحريتهم المكتشفة حديثاً بعد عقود من حكم نظام بشار الأسد، هناك قلق يتغلغل تحت السطح؛ حيث ينتظر مقاتلو داعش فرصة […]

ظهرت المقالة التايمز البريطانية: السوريون يحتفلون بحريتهم وداعش ينتظر فرصة خاطفة للهجوم أولاً على ايشان.



