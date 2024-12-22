السوداني يهنئ المنتخب بالفوز على اليمن: ندعمكم في جميع البطولات

2024-12-22 20:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (22 كانون الأول 2024)، المنتخب الوطني لكرة القدم بالفوز على نظيره اليمني، في مستهلّ مشواره، ببطولة خليجي 26.

وذكر السوداني في تدوينة على منصة (اكس) تابعتها "بغداد اليوم"، "كلّ التهاني والتبريكات لمنتخبنا الوطني الكروي، بمناسبة فوزه، في مستهلّ مشواره، ببطولة خليجي 26، في دولة الكويت الشقيقة".

وأضاف، أننا "نحيّي جميع الجهود للاعبين والملاك التدريبي، ونؤكد دعمنا المستمرّ لهم في جميع البطولات، وشكراً لجماهيرنا الكروية، ولأبناء شعبنا، وهم يؤازرون أسود الرافدين في كلّ المحافل ومن مختلف الأماكن".

وفاز منتخب العراق بنتيجة (1-0) على نظيره اليمني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الخليج.

وحصد بذلك منتخب العراق أول ثلاثة نقاط ليتصدر المجموعة في انتظار نتيجة مباراة المنتخب السعودي ونظيره البحريني في وقت لاحق من اليوم.







