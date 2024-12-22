مدرب اليمن: قدمنا أداء جيدا رغم الخسارة من العراق في مستهل مشوارنا ببطولة (خليجي زين 26)

2024-12-22 22:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 22 - 12 (كونا) -- قال مدرب منتخب اليمن لكرة القدم نورالدين علي إن فريقه ورغم خسارته (0 -1) قدم أداء جيدا أمام نظيره العراقي في مستهل مشوارهما ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.جاء ذلك في مؤتمر صحفي أعقب اللقاء الذي أقيم في وقت سابق اليوم على ستاد جابر المبارك الصباح في انطلاقة مواجهات فرق المجموعة الثانية بالبطولة.وأضاف مدرب منتخب اليمن أن فريقه حاول الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية مع حصوله على عدة فرص كانت كفيلة بتسجيل هدف إلا أن الحظ لم يحالفه.وأوضح أنه حذر لاعبيه في استراحة ما بين الشوطين من الكرات العرضية التي يحاول منتخب العراق إرسالها إلى منطقة الجزاء معربا عن "خيبة الأمل" إذ جاء الهدف من كرة عرضية ومؤكدا في الوقت نفسه ثقته في إمكانيات اللاعبين الذين يحاولون إسعاد الجمهور اليمني.من جانبه قال مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس خلال المؤتمر إن الضغط الذي شكله فريقه على المنتخب اليمني أتى ثماره بتسجيل هدف الفوز الذي سيعزز الثقة في نفوس لاعبيه وفي استعدادهم الجيد للمباراة المقبلة.وأضاف كاساس أن الاختراق من عمق الملعب كان صعبا لذا استغل فريقه الكرات العرضية التي أثمرت هدف الفوز.وذكر أن منتخب العراق طوى صفحة لقاء اليمن ويركز على لقاء البحرين مبينا أن التحضير سيكون مختلفا لإيجاد طريقة مناسبة لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل. (النهاية) س ع د