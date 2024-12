أطراف في "الإطار" تحذر من تظاهرات وتحركات "البعث".. هل استنسخوا خطة الأسد؟

2024-12-23 02:10:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن على خلاف ما يصرّح به رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، تحذر أطراف في "الإطار التنسيقي" من "مؤامرات داخلية" مدعومة من الخارج، بالتزامن مع التغيرات في سوريا.غالبًا ما تشير هذه التحذيرات، ضمنيًا أو علنًا، إلى القوى السُنّية أو الناشطين في الحراك الشعبي، مع تلميحات بعودة "البعث".وتصاعدت التنبيهات من التحالف الشيعي أو من مؤيديه، […]

