وثيقة.. 10 سنتيمترات تقود شركة قطاع خاص إلى القضاء جنوب العراق

2024-12-23 13:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، يوم الاثنين، أنه قدم شكوى إلى الادعاء العام في المحافظة ضد إحدى شركات القطاع الخاص، بسبب مخالفات في تنفيذ أحد المشاريع.

وقال العمري، لوكالة شفق نيوز، إنه قام بزيارة ميدانية إلى مشروع "طريق ال جهل" في قضاء الشطرة، حيث تبين من خلال الكشف على أرض الواقع أن عرض الشارع الذي كان من المفترض أن يكون 6 أمتار لا يتجاوز 5.40 متر إلى 5.50 متر.

وأضاف أنه بناءً على هذه المخالفة، طلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة المنفذة للمشروع من قبل الادعاء العام، لضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات الفنية المحددة.



