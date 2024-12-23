خلال ساعات.. شرطة السليمانية تعتقل متهمين في قضيتي قتل

2024-12-23 21:02:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في إطار الجهود الأمنية المكثفة، أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية عن اعتقال المتهمين الرئيسيين في قضيتي قتل منفصلتين وقعتا في المدينة خلال فترة زمنية قصيرة.

وشددت الشرطة في بيان رسمي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، على أن التحقيقات جارية لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى القضاء وفقًا لأحكام القانون.

وقالت الشرطة إنه في القضية الأولى، وقعت حادثة قتل مساء أمس الأحد، في منطقة قولارس بمدينة السليمانية إثر شجار نشب بين عدة أشخاص، استُخدمت فيه أسلحة بيضاء، وأسفر الشجار عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

وأوضحت الشرطة في بيانها أنها تلقت بلاغًا بالحادث، حيث تحركت قواتها على الفور إلى مكان الجريمة، وشرعت بعمليات تفتيش وتحقيق ميداني مكثف.

وذكرت الشرطة أنها، خلال أقل من ساعتين، تمكنت من تحديد هوية المتهم الرئيسي (ع. أ. ع)، المولود عام 2001، وتم القبض عليه بناءً على قرار قضائي.

وأكدت أن المتهم يخضع الآن للتحقيق وفق المادة 406 من قانون العقوبات، مع استمرار الإجراءات القانونية لضمان محاكمته العادلة.

أما القضية الثانية، فتتعلق بجريمة قتل فتاة في حي آزادي بمدينة السليمانية ووفق بيان الشرطة، فقد تم العثور على جثة الضحية بعد أن تعرضت للتعذيب على يد اثنين من أقاربها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحية زارت منزل المتهمين قبل وقوع الحادثة، إلا أنها احتُجزت وتعرضت للإيذاء الجسدي الذي أودى بحياتها.

وبعد سلسلة من التحقيقات والتحريات، تمكنت قوات الشرطة من اعتقال المتهمين الرئيسيين، وهما (م. أ. ك)، المولود عام 1989، و(أ. ح. ع)، المولود عام 1987، وكلاهما من الجنسية العربية.

وأشارت الشرطة إلى أن المتهمين يخضعان الآن للتحقيق وفق المادة 406 من قانون العقوبات، مع استمرار الإجراءات القانونية لمحاسبتهما.

وتؤكد إدارة شرطة السليمانية التزامها الكامل بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، مشيرة إلى أن جهودها في القضايا الجنائية تهدف إلى تعزيز الأمن العام والحد من الجرائم في المحافظة.

وشهدت محافظة السليمانية، إحدى أكبر مدن إقليم كوردستان، تزايدًا في الحوادث الجنائية التي تتطلب استجابة فورية من قوات الأمن، ومع ارتفاع القلق العام بسبب وقوع جرائم خطيرة، تسعى إدارة الشرطة جاهدةً لتعزيز الأمن، مستخدمة فرق متخصصة في منع الجرائم والقبض على مرتكبيها بسرعة، ما يعكس التزامها بتحقيق العدالة والمحافظة على الاستقرار.