2024-12-24 00:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نفت وزارة العدل، اليوم الإثنين، نقل المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية إلى ملاكها. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة احمد لعيبي في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات بشأن تعيينات على وزارة العدل، من خلال نقل المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية إلى ملاكات وزارة العدل، أخبار غير دقيقة”. …

The post العدل تنفي نقل المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية إلى ملاكها first appeared on Observer Iraq.