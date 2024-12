عاجل| نائب يرحب بإحالة مدير عام القانونية بـ “الاستثمار” للقضاء: بحاجة لوقفة جادة لمحاربة الفساد

2024-12-24 18:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر رحب عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز بإحالة معاون مدير عام القانونية في هيئة الاستثمار إلى القضاء بعد اتهامه بتضخم في ثروته. وقال لمراسلة عراق أوبزيرفر ان “معالجة الفساد لا تنطبق على مجال الاستثمار فحسب وانما في باقي المجالات الادارية والاجتماعية والاقتصادية فلا بد من وقفة جادة للخلاص من جائحة الفساد وهذا …

