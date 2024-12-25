أول اجراء من نوعه في ميسان قبل احتفالات رأس السنة.. حملة أمنية لمصادرة "الألعاب النارية والمفرقعات"

2024-12-25 11:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الاربعاء (25 كانون الأول 2024)، عن اجراء حملة امنية استهدفت محلات بيع الألعاب النارية والمفرقعات والأسلحة البلاستيكية ضمن مركز وأقضية المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "لأهمية الموضوع والآثار السلبية والمخاطر الجسيمة التي تسببها على الأطفال وإزعاج المواطنين، وجه قائد شرطة محافظة ميسان اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي بإجراء حملة امنية تستهدف أصحاب المحال والمكاتب التي يتم فيها بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات وكذلك الأسلحة البلاستيكية ومصادرتها".

وأضافت انه "بناءً على التوجيهات شرعت قوة امنية من قيادة شرطة ميسان بالاشتراك مع الأجهزة الاستخبارية بحملة امنية شملت قاطع البلدة وحطين والكرامة ضمن مركز مدينة العمارة، نتج عنها القبض على 14 مخالفا ومصادرة كميات من الأسلحة البلاستيكية (الصجم) والألعاب النارية والمفرقعات ( البمبة) ( الطگطاكات)"، مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا".