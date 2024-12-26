وفاة موقوفة في سجن النساء وشخصان يعتديان على فتاة وسط بغداد

2024-12-26 23:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الخميس، بوفاة موقوفة في سجن النساء ببغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن موقوفة في سجن النساء تولد 1972 بعد تدهور حالتها الصحية داخل السجن وأثناء نقلها الى مستشفى الكرخ فارقت الحياة، مشيرا إلى أنها تعاني من امراض القلب.

وفي وسط العاصمة؛ اقدم شخصان على الاعتداء بالضرب المبرح على فتاة تولد 2006 ضمن ساحة الواثق بمنطقة الكرادة لأسباب غير معروفة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن قوة امنية تمكنت من اعتقالهم وايداعهم التوقيف ونقلت المصابة الى المستشفى لتلقي العلاج.