السوداني يشارك إحدى العوائل المسيحية في بغداد الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد

2024-12-25 12:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، إحدى العوائل المسيحية في بغداد وشاركهم الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، زار اليوم إحدى العوائل المسيحية في العاصمة بغداد، وشاركهم الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد”.

