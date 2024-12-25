وزير التجارة يوجه بتمديد فترة تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية في واسط

2024-12-25 16:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الأربعاء، بتمديد فترة تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية في واسط.

وقالت وزارة التجارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " وزير التجارة، أثير داود الغريري، وجه بتمديد فترة تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية في محافظة واسط إلى العاشر من كانون الثاني المقبل"، مبينا أن "ذلك جاء استجابة لمناشدات العوائل ولإتاحة الفرصة أمامهم لإصدار بطاقاتهم الموحدة وتحديث بياناتهم".

فيما أكد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، ستار الجابري، أن "هذا التوجيه جاء لمراعاة الزخم الحاصل في إصدار البطاقات الموحدة ومنح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال التحديث المطلوب".

وأوضح أن "الوزارة ستقوم بحجب البطاقة التموينية عن الذين لم يحدثوا بياناتهم بعد انتهاء الفترة المقررة"، مشدداً على أن "عملية التحديث بسيطة ويمكن إجراؤها ذاتياً من خلال تطبيق الهاتف المحمول من دون أي عناء يُذكر".

ونوه الجابري بأن "فترة تحديث البيانات المحددة للعوائل في محافظة صلاح الدين ستنتهي في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل لعام 2025".

من جانبه، أشارت مديرية التخطيط والمتابعة بالوزارة وفقاً للبيان إلى أن "عدد المحدثين الإجمالي في محافظتي واسط وصلاح الدين بلغ 1,511,618 فرداً، بنسبة 45.41%، وهي نسبة قابلة للزيادة"، موضحا أن "نسبة التحديث في محافظة واسط بلغت 78.04%، ويبلغ عدد العوائل الكلي 330,666 وعدد الأفراد الكلي 1,557,004، بينما بلغ عدد العوائل المحدثة 258,501 وعدد الأفراد المحدثين 1,215,111 ، أما في محافظة صلاح الدين، فبلغت نسبة التحديث 16.74%، ويبلغ عدد العوائل الكلي 381,643 وعدد الأفراد الكلي 1,771,508، بينما بلغ عدد العوائل المحدثة 67,794 وعدد الأفراد المحدثين 296,507".

ودعت وزارة التجارة بحسب البيان "جميع العوائل في كلا المحافظتين إلى الالتزام بالمدد المقررة لتحديث بياناتهم"، مؤكدة أن "هذا الإجراء يأتي خدمة للصالح العام وضماناً لاستمرار تقديم الخدمات التموينية بكفاءة وشفافية".